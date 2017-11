Xbox One X: Grafik-Updates für ARK, Halo 5, Mittelerde, Rise of the Tomb Raider, Homefront 2 & World of Tanks - 4Players.de

Zwei unterschiedliche Modi: 30 fps bei einer Auflösung von 1440p ("Detail Mode") oder 60 fps bei einer Auflösung 1080p in "mittlerer Qualität"

Der "Detail Mode" bietet bessere Schattendarstellung, hochaufgelöste Texturen, erhöhte Sichtweite und das True-Sky-System mit volumetrischen Wolken, Nebel, Sonnenlichtstreuung und dynamischen Wetter.

Split Screen und Split Up: Im lokalen Splitscreen-Modus können Spieler gleichzeitig und doch unabhängig voneinander die Insel erkunden.

Durch die leistungsstärkere Hardware unterstützen die Server nun bis zu 70 Spieler gleichzeitig

Kürzere Ladezeiten

Der Spielstand von der Xbox One lässt sich auf die neue Konsole übertragen.

Original-4K (3840x2160 Pixel)

Verbesserte Grafik mit mehr Details

Hohe Bildrate für ein flüssiges Spielerlebnis

HDR-Unterstützung für lebhaftere und akkuratere Farbwiedergabe

Spatial-Audio-Unterstützung inklusive Dolby Atmos für echten 3D-Ton

Verbesserte Texturauflösung für das Charaktermodell von Lara Croft, NPCs und die Spielumgebungen

Verbesserte volumetrische Beleuchtung

Verbesserte Reflexionen

Detailliertere Pflanzendarstellung

Verbessertes Anti-Aliasing (Kantenglättung)

Verstärkte Texturfilterung

Passend zum heutigen Verkaufsstart sind Xbox One X Enhanced Updates für ARK: Survival Evolved Homefront: The Revolution und World of Tanks erschienen.Mit dem Xbox-One-X-Update kommen folgende Neuerungen und Verbesserungen ins Spiel:"Seit der Ankündigung der Xbox One X waren wir gespannt, wie hoch Microsoft die Hardware-Spezifikationen ansetzen würde und wie weit wir diese mit ARK ausreizen können", sagt Jeremy Stieglitz Lead Designer, Lead Programmer, Development Director, Co-Creative Director und Mitgründer von Studio Wildcard. "Wenn Spieler diese mächtige Neue Konsole und natürlich die neuste Version von ARK in die Finger bekommen, erwarten wir, dass sie von der visuellen Darstellung der Welt ebenso beeindruckt sein werden wie wir."Sowohl native 4K-Auflösung als auch HDR-Erfahrung werden versprochen. Sobald das Update heruntergeladen ist, haben die Spieler die Wahl aus zwei verbesserten Modi, die Schatten des Krieges auf der Konsole anbietet. Die erste Option konzentriert sich auf die höhere Auflösung samt größerer Tiefe bei den Texturdetails und zielt auf echte 4K-Auflösung ab. Die zweite Option verbessert die allgemeine Qualität mit gesteigerter Zeichentiefe, verbesserten Schatten- und Licht-Optionen, mehr Vegetation, verbesserter Umgebungsverdeckung, mehr Polygonen sowie Verbesserungen bei den Texturfiltern, die allesamt für Xbox One X optimiert sind.Spieler, die das Action-Adventure bereits für die Xbox One gekauft haben, können das Update gratis herunterladen. "Wir versuchen stets, das perfekte Spielerlebnis mit der modernsten Grafik abzuliefern und freuen uns, neue Technologie von Beginn an zu unterstützen", sagt Scot Amos, Studioleiter bei Crystal Dynamics. "Die Veröffentlichung der Xbox One X passt ideal zu unserem Ziel, den leidenschaftlichen Fans immer nur das Beste anzubieten. Die zahlreichen Verbesserungen des kostenlosen Upgrades ermöglichen es Xbox-Spielern, Tomb Raider ganz neu zu erleben."„Die Zusammenarbeit mit Nixxes Software erlaubt es uns, ein unglaubliches Niveau an Grafik und Immersion abzuliefern“, sagt Ron Rosenberg, Studioleiter bei Crystal Dynamics.Xbox-One-X-Spieler dürfen aus den folgenden drei Grafikmodi auswählen:Die weiteren Verbesserungen im Überblick:Mit dem Xbox One X Enhanced Update für Homefront: The Revolution läuft das Spiel nativ in der Auflösung 3200x1800 (viermal höher als die Standard Xbox Version). Alle HUD- und UI-Elemente werden in nativer 4K-Auflösung gerendert. Ansonsten werden höher aufgelöste Texturen, eine bessere Bildwiederholrate und HDR-Support (auch für Xbox One S) geboten."Spieler, die Homefront: The Revolution bereits besitzen, können das Update ab sofort herunterladen und alle Optimierungen genießen. Spieler, die sich für den Kauf von Homefront: The Revolution interessieren, haben die Möglichkeit, das Spiel und alle verfügbaren DLCs im Rahmen von 'Deals with Gold' mit einem Kostenvorteil von 70% zu erwerben. Das Angebot gilt ab sofort bist 14. November 2017. Eine kostenlose Demo-Version ist für Xbox One und PlayStation 4 verfügbar, beinhaltet die komplette 'Rote Zone' mit bis zu vier Stunden Spielzeit und uneingeschränkten Zugang zum 'Widerstands-Modus', dem kooperativen Modus von Homefront: The Revolution."Halo 5: Guardians soll mit dem Xbox One X Enhanced Update in 4K-Auflösung mit 60 fps laufen.Auf Xbox One X wird World of Tanks in nativer 4K-Auflösung mit High Dynamic Range (HDR) laufen. "Zusätzlich und als einziges Spiel aus dem Launch-Portfolio, können Kommandanten der Xbox 360, der Xbox One, der Xbox One S und der Xbox One X nicht nur zusammen spielen, sondern auch den Voice-Chat plattformübergreifend nutzen, um ihre taktischen Manöver zu koordinieren", erklärt der Publisher."Wir freuen uns sehr, dass World of Tanks heute einer der Launch-Titel der Xbox One X ist", so TJ Wagner, Creative Director und Executive Producer, Wargaming Chicago-Baltimore. "Die Möglichkeiten der neuen Plattform haben es uns erlaubt, World of Tanks so atemberaubend wie noch nie zuvor aussehen zu lassen und dabei sogar noch die Spielbarkeit zu verbessern. Das gesamte Team hat hart darauf hin gearbeitet, jeden Aspekt des Spiels zu erweitern und wir freuen uns schon darauf, wie das Spiel auf der Konsole noch weiter vorangetrieben wird, um die bestmögliche Panzererfahrung zu bieten."Passend zum Verkaufsstart der Konsole wird das World of Tanks X Edition Starter Kit kostenlos im Microsoft-Store angeboten (mit dem amerikanischen Tier II T1E6 Light Tank mit einer 100% Crew, einem Garagenplatz und drei Tagen Premiumspielzeit).