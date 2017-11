Xbox One X: Patch für korrekte Blu-ray-Wiedergabe in Kürze; keine Bundles fürs Weihnachtsgeschäft geplant - 4Players.de

Xbox One X users - Blu-Ray specific fixes coming very soon to correct raised black levels w/HDR movies, etc. Few days away. #Xbox — Mike Ybarra (@XboxQwik) 13. November 2017

We are not planning any bundles with the X this holiday. — Aaron Greenberg (@aarongreenberg) 10. November 2017

Wer Probleme mit der Schwarzdarstellung in HDR-Filmen u. ä. auf der neuen Xbox One X hat, kann aufatmen. In den nächsten Tagen sollen nämlich entsprechende Fehlerbehebungen bereitgestellt werden, wie Mike Ybarra via Twitter ankündigte Wer darauf gehofft hat, dass Microsoft seine neue Konsole schon bald auch als Bundle mit Spielen anbieten will, wird hingegen enttäuscht sein. Laut Aaron Greenberg seien fürs diesjährige Weihnachtsgeschäft keine Bundle-Aktionen mit der Xbox One X geplant Letztes aktuelles Video: Introducing Insects Interactive Ultra HD HDR Experience