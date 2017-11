Xbox One X: Großbritannien: Mehr als 80.000 Verkäufe in der ersten Woche; PlayStation 4 Pro geschlagen - 4Players.de

Die Xbox One X hat in Großbritannien einen guten Verkaufsstart hingelegt. In der ersten Verkaufswoche (vom 7. bis zum 12. November) sind mehr als 80.000 Exemplare der leistungsstärkeren Version der Xbox One verkauft worden. Damit ist der Verkaufsstart der PlayStation 4 Pro übertroffen worden, denn in der ersten Verkaufswoche ging die PS4 Pro im Vereinigten Königreich ungefähr 50.000 Mal über die Ladentheken. Nach vier Wochen knackte die PS4 Pro dann die 80.000er-Marke.Laut GamesIndustry (basierend auf Daten der britischen Einzelhändler) liegen die Verkaufszahlen der neuen Microsoft-Konsole in etwa auf dem Niveau der ersten Switch-Woche im März 2017. Direkte Vergleiche zwischen den Verkaufszahlen sind dennoch schwierig, da es gerade bei der Switch zu Lieferengpässen kam und sich allgemein die Preisniveaus deutlich unterscheiden (Switch: 279 Pfund; Xbox One X: 449 Pfund).Letztes aktuelles Video: Introducing Insects Interactive Ultra HD HDR Experience