Seit gestern profitieren The Elder Scrolls Online Hitman sowie Ark: Survival Evolved auf Xbox One X von grafischen Verbesserungen gegenüber den auf Xbox One verfügbaren Versionen, darunter höhere Auflösungen und Unterstützung von HDR. Microsoft hat die Neuerungen zusammengefasst - nachfolgend der Wortlaut der Pressemitteilung sowie die von Microsoft angegebenen Links zu Artikeln auf Xbox Wire."Mafia III:Mafia III auf Xbox One X kommt mit HDR und einem Upgrade auf 4K Auflösung. Weitere Verbesserungen betreffen die Performance, Tiefenschärfe, Umgebungsdetails, Schatten, volumetrische Effekte und Motion Blur. Durch die massiv optimierte Auflösung profitieren besonders die räumlichen Details des Spiels.Weitere Informationen zu Mafia III Enhanced für Xbox One X findest Du auf Xbox Wire Hitman:In der Enhanced Version von Hitman wählst Du zwischen zwei verschiedenen Optionen: „Hohe Framerate“ und „Hohe Qualität“. Bei hoher Qualität erlebst Du true 4K Gaming und 30 FPS kombiniert mit einer verbesserten Darstellung der Schatten – ein Feature, das vorher nur für PC verfügbar war. Entscheidest Du Dich für die zweite Variante, spielst Du Hitman mit 60 FPS. Die Auflösung wird dann etwas reduziert, gerendert wird trotzdem in 4K.Weitere Informationen zu Hitman Enhanced für Xbox One X findest Du auf Xbox Wire ARK: Survival Evolved:Die dunklen Wälder und sonnigen Strände von ARK: Survival Evolved sehen im neuen HDR-Modus noch realistischer aus.In der Enhanced Version wählst Du zukünftig die „Detaillierte Grafik“-Option, die Auflösung erhöht sich dabei auf 1440p. Weit entfernte Schatten, hochauflösende Texturen, dichtere Wolken und das dynamische Wettersystem sehen dann noch beeindruckender aus.Weitere Informationen zu ARK: Survival Evolved Enhanced für Xbox One X findest Du auf Xbox Wire The Elder Scrolls OnlineDie Enhanced Version von The Elder Scrolls Online beinhaltet neue Grafikoptionen. Neben einer nativen 4K-Auflösung für Videos und Gameplay, verbessert das Update die Bittiefe für HDR, SSAO Schatten, Wasserreflexion und die Sichtweite.Weitere Informationen zu The Elder Scrolls Online Enhanced für Xbox One X findest Du auf Xbox Wire ."Letztes aktuelles Video: Introducing Insects Interactive Ultra HD HDR Experience