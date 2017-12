Xbox One X: Wird laut Microsoft von Fans "unglaublich gut angenommen"

Microsofts Geschäftsführer Satya Nadella hat sich auf dem jährlichem Investoren-Meeting des Unternehmens ( via Dualshockers.com ) sehr erfreut über die Akzeptanz seiner technisch stärkeren Konsole im Kundenkreis geäußert: Die Xbox One X sei die "technisch am weitesten fortgeschrittene und kraftvollste Konsole, die je gebaut wurde" und werde "von Fans in diesem Weihnachtsgeschäft unglaublich gut angenommen".Man lege sich noch mehr ins Zeug, um am über 100 Milliarden Dollar großen Spielemarkt zu partizipieren. Daher wolle man sich breiter aufstellen und erneut unter die Lupe nehmen, wie Spiele kreiert, vertrieben, gespielt und wahrgenommen werden. Auch Gamestop habe sich Anfang November sehr zufrieden mit dem Absatz der leistungsstärkeren Konsole gezeigt - und NPD-Analyst Mat Piscatella gab vor einer Woche bekannt, dass er ein noch besseres Abschneiden als seine ursprüngliche Prognose von 600.000 Stück erwarte.Letztes aktuelles Video: Introducing Insects Interactive Ultra HD HDR Experience