Xbox One X: Enhanced Updates für sechs 360-Spiele, darunter Gears of War 2, Portal 2 und Red Dead Redemption - 4Players.de

Microsoft hat nicht nur weitere abwärtskompatible Spiele von der ersten Xbox für die Xbox One angekündigt ( wir berichteten ), sondern auch Xbox One X Enhanced Updates für sechs Xbox-360-Spiele veröffentlicht. Mit besagten Xbox-One-X-Updates wurden Darksiders Sonic Generations und Star Wars: The Force Unleashed versorgt.Microsoft erklärt nicht explizit, ob die Auflösung überall auf 4k hochgeschraubt wurde, sondern spricht etwas schwammig von "der neunfachen Menge an Pixeln", was dem Sprung von 720p auf 4k entsprechen würde. Die Spiele können sowohl in ihrer ursprünglichen Form als auch in der aktualisierten Version gespielt werden.