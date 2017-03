NVIDIA Shield TV: Native Android-Umsetzung von Tomb Raider und Marvel Heroes 2016 via GeForce Now verfügbar - 4Players.de

Die NVIDIA Lightspeed Studios haben Tomb Raider (2013) als natives Android-Spiel für NVIDIA Shield TV umgesetzt . Es ist in einem Bundle, das neben dem Hauptspiel auch den "Tomb of the Lost Adventurer" (DLC) beinhaltet, über Google Play für 13,99 Euro erhältlich. Diese Version unterstützt Google Play Achievements und Speichern in der Cloud bei Registrierung bei Google Play Games. Auf unterstützten Displays läuft das Spiel mit einer HD-Auflösung von 720p. Co-Op- und Multiplayer-Modus werden derzeit nicht unterstützt.Darüber hinaus ist ab heute das Action-Rollenspiel Marvel Heroes 2016 für alle GeForce-Now-Mitglieder (Abo-Service) kostenlos zur Verfügung. Es ist das erste MMO auf GeForce Now. GeForce Now für Shield TV ist ein Cloud-Gaming-Service, der PC-Spiele mit einer Auflösung von bis zu 1080p und 60 Bildern pro Sekunde streamt (entsprechende Internet-Breitband-Verbindung ist erforderlich). Mitglieder erhalten Zugang zu einer Bibliothek von über 100 Spielen, die sie sofort 'on demand' spielen können. Außerdem erhalten Gamer die Möglichkeit, neue Spiele im GeForce NOW Store zu kaufen und sie sofort zu streamen. Die Mitgliedschaft ist in den ersten drei Monaten kostenlos, danach kostet sie 9,99 Euro monatlich.Letztes aktuelles Video: Gaming