NVIDIA Shield TV: Vier Spiele von Publisher 2K Games via Geforce Now - 4Players.de

NVIDIA hat das Spiele-Aufgebot von Shield TV via Geforce Now mit Titeln von Publisher 2K Games erweitert. Neben dem heutigen Auftakt für alle Geforce-Now-Abonnenten (Bioshock Remastered) werden in den kommenden Wochen noch drei weitere Spiele ihren Weg auf den Media-Streamer finden: Bioshock 2 Remastered (GFN Store, 75% Rabatt zum Start), Borderlands 2: Game of the Year (GFN Store, 75% Rabatt zum Start) und Spec Ops: The Line (Geforce-Now-Mitgliedschaft).