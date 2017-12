Nvidia Shield is coming to Mainland China.



Will be priced at RMB 1499.



The Shield will focus on games in China. It will run popular PC games as well as Nintendo Wii games such as Mario Galaxy, Twilight Princess and Punch out. pic.twitter.com/gJlZrclps4 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 5. Dezember 2017

You may remember I originally posted about this back In January 2017, about a year ago.



The partnership between Nvidia, iQiyi and Nintendo will strengthen the position of all 3 companies in gaming segment in China. https://t.co/2PDfEVwHPo — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 5. Dezember 2017

Since everyone is asking. There is no word on if these games will come to the West or what it means for Wii emulation on Nintendo Switch.



This was a China specific deal from the start so I wouldn't read too much into it for West / Switch / VC. — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 5. Dezember 2017

NVIDIA wird die Android-TV-Konsole bzw. den Media-Streamer Shield TV auch in China veröffentlichen - und in Zusammenarbeit mit Nintendo sowie iQiyi werden Wii-Spiele auf Shield TV verfügbar sein, und zwar "in HD", was auch immer damit gemeint ist (höchstwahrscheinlich hochskaliert). Zu den bestätigten Wii-Spielen für Shield TV gehören Super Mario Galaxy The Legend of Zelda: Twilight Princess und Punch-out!! . Es kann davon ausgegangen werden, dass die Steuerung der Titel ausschließlich mit einem Controller funktionieren wird (keine Bewegungssteuerung).Es bleibt abzuwarten, ob die Wii-Spiele-Unterstützung auch außerhalb von China verfügbar sein wird. Weitere Spekulationen wie "Wii-Spiele auf Switch" oder die "Virtual Console" seien laut Daniel Ahmat (Analyst bei Niko Partners) aber nicht angebracht.Während NVIDIA Shield TV hierzulande hauptsächlich als Media-Streamer mit zusätzlichen Spiele-Funktionen vermarktet wird, soll das Gerät in China gezielt mit Spiele-Fokus vertrieben werden. In China soll es 1.499 Yuan (ca. 190 Euro) kosten. NVIDIA, Nintendo und iQiyi wollen mit der Kooperation ihre Position in China stärken. NVIDIA und Nintendo arbeiten schon seit längerer Zeit zusammen. In der Nintendo Switch verrichtet zum Beispiel der NVIDIA Tegra X1 Prozessor seinen Dienst. Auch Shield TV basiert auf einem Tegra-X1-Prozessor Letztes aktuelles Video: Gaming