Super Pixel Smash: Dreidimensionales Breakout für die Virtual Reality - 4Players.de

Wie eine Art dreidimensionales Breakout oder Squash funktioniert Super Pixel Smash : In dem Virtual-Reality-Titel für HTC Vive und Oculus Rift wirft man gelbe Bälle auf eine Wand - trifft man dabei besondere Blöcke, erhält man Multiplikatoren, Mehrfachbälle oder einen Geschwindigkeitsschub. Der nachfolgende, offenbar von Superhot inspirierte Trailer zeigt entsprechende Spielszenen.Entwickler Rank17 hat Super Pixel Smash gestern auf Steam veröffentlicht, wobei der Leiter des Studios, Steve Iverson erklärt: "Es ist einer meiner Kindheitsträume, ein Spiel wie Breakout in VR zu spielen. Mit Super Pixel Smash gehen wir sogar einen Schritt weiter, indem wir Bild und Ton viel aufwändiger gestalten, als wir es uns in den Achtzigern hätten vorstellen können."Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer