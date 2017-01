The Frostrune: Point&Click-Adventure mit altnordischer Mythologie startet am 2. Februar - 4Players.de

Screenshot - The Frostrune (Android) Screenshot - The Frostrune (Android) Screenshot - The Frostrune (Android) Screenshot - The Frostrune (Android) Screenshot - The Frostrune (Android) Screenshot - The Frostrune (Android) Screenshot - The Frostrune (Android) Screenshot - The Frostrune (Android) Screenshot - The Frostrune (Android) Screenshot - The Frostrune (Android)

Am 2. Februar wird The Frostrune u.a. über Steam veröffentlicht. Das Point&Click-Adventure wurde vom norwegischen Studio Grimnir entwickelt und entführt mit handgezeichneten Kulissen in die Welt der altnordischen Mythologie. Man landet nach einem Sturm als Schiffbrüchiger auf einer Insel und findet dort ein verlassenes Dorf - scheinbar haben die Bewohner es fluchtartig verlassen. Was ist geschehen? Das gilt es mit klassischen Rätseln inklusive Inventar, Gegenständen & Co herauszufinden.Die Entwickler betonen ihren Enthusiasmus bezüglich der Wikingerzeit und dass sie den thematischen Hintergrund möglichst authentisch abbilden wollen. Dazu gehört auch, dass alle Gegenstände aus archäologischen Funden repliziert wurden und das Spiel komplett auf Altisländisch/Altnordisch mit u.a. englischen Untertiteln vertont wurde.