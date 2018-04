Minit: 2D-Adventure im Minutentakt auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Screenshot - Minit (Linux) Screenshot - Minit (Linux) Screenshot - Minit (Linux) Screenshot - Minit (Linux) Screenshot - Minit (Linux) Screenshot - Minit (Linux) Screenshot - Minit (Linux) Screenshot - Minit (Linux) Screenshot - Minit (Linux) Screenshot - Minit (Linux) Screenshot - Minit (Linux)

Devolver Digital hat das von von Kitty Calis Jukio Kallio und Dominik Johann entwickelte 2D-Adventure Minit am 3. April 2018 für PC, Mac und Linux ( Steam Itch.io ) sowie PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und Xbox One ( Xbox Games Store ) zum Preis von 9,99 Euro veröffentlicht.Spielbeschreibung des Herstellers: "Minit ist ein eigenartiges kleines Abenteuer, das jeweils sechzig Sekunden lang gespielt wird. Spieler verlassen dabei die eigenen vier Wände, um ungewöhnlichen Leuten zu helfen, unzählige Geheimnisse aufzudecken und gefährliche Feinde zu besiegen. Und alles in der Hoffnung, einen ziemlich unglücklichen Fluch aufzuheben, der jeden Tag nach nur einer Minute endet." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer