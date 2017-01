Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors: Kartenspielen im Stil der 90er - 4Players.de

Screenshot - Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors (PC) Screenshot - Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors (PC) Screenshot - Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors (PC) Screenshot - Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors (PC) Screenshot - Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors (PC) Screenshot - Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors (PC) Screenshot - Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors (PC) Screenshot - Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors (PC)

Es ist Blackjack!

Eine Hommage an einen sehr bekannten Arcade-Prügler aus den '90ern

12 interessante Charaktere aus der ganzen Welt, wie beispielsweise der Undercover-FBI-Agent Mark, das jugendliche Mädchen Kamiko aus Japan, welche Rache für ihren ermordeten Onkel fordert, oder der rücksichtslose afrikanische Warlord Gregor.

Zehn unterschiedliche Geschichten mit individuellen Dialogen und Enden in einer epischen Einzelspielerkampagne

Online-Matches mit bis zu vier Spielern und blitzschnellem Ein- und Austritt in laufende Matches

Plattformübergreifender Online-Versus-Modus und internationale Ranglisten

Die Stage Clear Studios und Headup Games wollen in Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors zwölf illustre Charaktere im 16-Bit-Stil der 1990er um den Titel des besten Blackjack-Spielers der Welt kämpfen lassen. Weiter heißt es zu dem an Super Street Fighter 2 Turbo angelehnten Titel: "Einer Einladung folgend, die der Besitzer des größten Casinos in Las Vegas versandt hat - er ist zugleich Pate der einflussreichsten Gangsterfamilie der Region - stellt sich jeder der 12 Teilnehmer seinen Kontrahenten im direkten Kampf per Kartenspiel. Nur der Beste fliegt anschließend nach Las Vegas, um den Paten in einem finalen Spiel selbst herauszufordern. Jedoch ahnt keiner der Teilnehmer, dass das Turnier nur ein Vorwand für einen gemeinen Masterplan ist, mit dem Ziel, eine konkurrierende Clanfamilie zu vernichten..."Zudem wurden folgende Features genannt:Erscheinen soll Super Blackjack Battle 2 Turbo Edition - The Card Warriors am 3. März 2017. Mehr dazu auf der aktuellen Steam-Seite sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer