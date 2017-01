Apocalypse Now - The Game: Erzählerisch fokussierter Survival-Horror zum Kriegsfilmklassiker auf Kickstarter - 4Players.de

US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft

DieAmerican Zoetrope und einige Veteranen aus der Videospielindustrie wollen den Kriegsfilm-Klassiker Apocalypse Now in Spielform auferstehen lassen und suchen dafür Crowdfunding-Unterstützung auf Kickstarter . Im Jahr 1979 sorgte das Drama zuletzt für Aufsehen, nach dem Wunsch von Regiesseur Francis Ford Coppola sollte es auch noch nachfolgende Generationen beeinflussen. Das ist auch ein Grund dafür, das Thema ein drittes Mal aufleben zu lassen. Der Film basierte bereits auf dem Roman Heart of Darkness von Joseph Conraddie aus dem Jahr 1899. Das Spiel soll Survival-Horror-Elemente und erzählerische Tugenden in den Vordergrund stellen (auch Rollenspielanteile und Ressourcenmanagement sind enthalten) und orientiert sich an der Handlung des Kinofilms. "Krieg ist mehr als Abzüge zu drücken", bekräftigt auch der Director des Spiels, Montgomery Markland (arbeitete an Wasteland 2 und Torment: Tides of Numenera ). Der Spieler soll die in Saigon startende Leidensgeschichte von Captain Benjamin Willard erleben, der damit beauftragt wurde, Colonel Walter E. Kurtz zu eliminieren.Durch allerlei Survival-Mechaniken soll der "unaussprechliche Terror" des Vorbilds nachempfunden werden. Anders als in traditionellen Rollenspielen gehe es weniger um die Wahl von Dialogen, sondern eher um die Handlungen des Spielers und seine Haltung. Statt Action stünden eher Schleichpassagen auf dem Programm: "Dies ist nicht Call of Duty in Vietnam", so die Beschreibung auf Kickstarter.com . Ein Release ist erst im Oktober 2020 geplant, und zwar auf einem nicht näher benannten "weiten Spektrum von Plattformen". Der Mindestbetrag für Unterstützer beträgt 35 Dollar, für mehr gibt es allerlei Goodies rund ums Universum des Films und Spiels. Bisher konnte das Projekt offenbar nur Wenige überzeugen: 29 Tage vor Kampagnen-Ende wurden lediglich rund 51.000 von den mindestens nötigen 900.000 Dollar erreicht.