Hyper Universe: 2D-MOBA im Stil von Awesomenauts auf Westkurs - 4Players.de

Nexon wird das von Cwavesoft in Südkorea entwickelte Hyper Universe , ein 2D-MOBA im Stil von Awesomenauts , 2017 auch in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Ozeanien veröffentlichen. Der Mix aus seitlich scrollender Plattform-Action und teamorientierter MOBA-Taktik wird folgendermaßen beschrieben: "In Hyper Universe schlüpfen die Spieler in die Rollen einer Vielzahl kampfbereiter 'Hypers' und nutzen ihre unglaublichen Fähigkeiten, um das gegnerische Team zu bezwingen und sich den Sieg zu sichern. Hypers haben viele Größen und Formen - vom Zauberer, der riesige Schneemänner auf seine Gegner 'schneien' lässt über einen Mungo, der ein gepanzertes Nashorn reitet bis hin zu einem Tentakel-Admiral mit der Macht der Kraken - und vielen mehr! Diese unverkennbaren Charaktere, die von legendären Figuren der Popkultur inspiriert wurden, füllen eine Reihe traditioneller wie neuer MOBA-Rollen aus und sorgen mit einer Vielzahl ebenso eindrucksvoller wie verrückter Kampftechniken und -fertigkeiten für wüste Unterhaltung auf allen Schlachtfeldern.Die Steuerung ist auf beidhändige Nutzung der Tastatur ausgelegt. Mit fünf Geschützen fordert Hyper Universe die Spieler heraus, seitlich scrollende Multilevel-Karten zu beherrschen oder erfolgreich in der Defensive zu sein, während sie spurten und springen, um das Universum zu retten." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer