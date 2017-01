Water Planet: VR-Erkundungsspiel auf einem fernen blauen Planeten - 4Players.de

Musik-Label und Spiele-Publisher The Revera Corporation hat bekanntgegeben, dass "ihr immersives audiovisuelles VR-Spiel" Water Planet in diesem Sommer für PC (auch ohne VR-Headset), HTC Vive und Oculus Rift über Steam erscheinen wird. Entwickelt wird das "VR-Erlebnis" von In-House Musikerin VIRGO (Elizabeth Ann Clark).Water Planet ist ein First-Person-VR-Erkundungsspiel auf einem fernen blauen Planeten. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines interstellaren Reisenden und sammeln Ressourcen als Treibstoff für die interplanetare Expedition ins Unbekannte. Inmitten von endlosen Ozeanen und Bergen, umgeben von dichtem Nebel, liegen verborgene Tempel und Denkmäler. Die Spieler müssen die Geheimnisse des Planeten entdecken, während die Bord-K.I. "Gemini" sie durch versunkene Ruinen und die Tiefen des Ozeans leitet - untermalt von atmosphärischen Synthesizer-Sounds, arpeggierten Basslines und Vocals aus VIRGOs EP Water Planet."Water Planet ist ein überzeugendes Beispiel für die Umgebung, die wir unseren Künstlern bieten wollen. Wir wollen ihnen ermöglichen, die Schallmauer in die visuellen Welt zu durchbrechen und ihre Geschichten im spannendsten Medium, das wir kennen, zu erzählen: Virtuelle Realität", sagt Jason Cole, Project Director, The Revera Corporation.Letztes aktuelles Video: Trailer