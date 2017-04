Water Planet: Hinter den Kulissen des VR-Erkundungsspiels - 4Players.de

Musik-Label und Spiele-Publisher The Revera Corporation und Entwickler VIRGO haben ein "Making-of-Video" zu Water Planet veröffentlicht. Das Video ist das erste aus einer Reihe von insgesamt drei Clips, die im Vorfeld des Verkaufsstarts in diesem Sommer erscheinen werden.Das von der Elektronik-Musikkünstlerin und Spieleentwicklerin VIRGO erdachte Water Planet ist ein First-Person-VR-Erkundungsspiel auf einem fernen blauen Planeten. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines interstellaren Reisenden und sammeln Ressourcen als Treibstoff für die interplanetare Expedition ins Unbekannte. Inmitten von Ozeanen und Bergen, umgeben von dichtem Nebel, liegen verborgene Tempel und Denkmäler. Die Spieler müssen die Geheimnisse des Planeten entdecken, während die Bord-K.I. "Gemini" sie durch versunkene Ruinen und die Tiefen des Ozeans leitet. Das Spiel wird HTC Vive unterstützen, kann aber auch ohne VR-Headset gespielt werden.Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen Teil 1