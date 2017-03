Nachdem Milestone im Januar MXGP3 - The Official Motocross Videogame angekündigt hat und auch gleichzeitig bestätigte, dass man sich von der hauseigenen Engine verabschiedet hat und die Unreal Engine 4 lizensiert wurde, kann man sich im ersten Spielszenen-Trailer einen Eindruck verschaffen, wie sich die Grafik verändert hat. MXGP 3 soll im Frühling 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen: