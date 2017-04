MXGP3 - The Official Motocross Videogame: Wettereffekte im Trailer - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment und Milestone stellen im folgenden Trailer die Wettereffekte aus MXGP3 - The Official Motocross Videogame näher vor. "Von strahlendem Sonnenschein bis hin zu stürmischem Starkregen, jeder Wetterumschwung beeinflusst entscheidend das Sichtfeld des Fahrers sowie die Beschaffenheit der Fahrbahn", heißt es von den Entwicklern. Das Motorcross-Rennspiel wird am 30. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Wettereffekte