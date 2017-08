yopparai schrieb am 24.08.2017 um 16:25 Uhr

Hab das Spiel nie laufen sehen, aber es ist offensichtlich Unreal 4. Texturen runterskalieren, Modelle runterskalieren, erstmal *irgendwie* zum Laufen bringen und dann optimieren. Alles ne Frage des Aufwands und der Zeit die man da reinstecken möchte. Ich mein, im Prinzip macht das Ding doch jetzt nix, was in irgendeiner Weise unmöglich wäre für ne Switch, oder doch? ... Das wird schon gehen.

Taugt das Spiel denn aus deiner Erfahrung was? Würde sich das für die berühmte "schnelle Runde zwischendurch" unterwegs oder draußen im Liegestuhl eignen?