Dungeons of Tal'Doria: Alpha-Version des kooperativen Action-Rollenspiels veröffentlicht - 4Players.de

SuneX Games hat eine Alpha-Fassung von Dungeons of Tal'Doria veröffentlicht, mit der das deutsche Studio vor allem Feedback zum Kampf- und Bewegungssystem seines Action-Rollenspiels einholen möchte. Gemeinsam mit Freunden trifft man in der frühen Version auf Gegnerwellen, wobei alle Teilnehmer eine Figur aus einer der drei Startklassen wählen, deren Fähigkeiten sie allerdings noch nicht aufwerten können.In Dungeons of Tal'Doria zieht man alleine oder im Team durch eine ähnlich wie in Minecraft vom Zufall erstellte grenzenlose Welt, die aus verschiedenen Biomen besteht und mit Gegnern sowie Schätzen gefüllt ist. Als Ritter, Magier oder Bogenschütze entwickelt jeder Charakter besondere Fähigkeiten und erzieht tierische Begleiter als Unterstützung. Ihre Ausrüstung erstellen die Abenteurer aus gefundenen Materialien selbst.Erscheinen soll Dungeons of Tal'Doria Ende des Jahres auf Steam - eine entsprechende Greenlight-Kampagne haben die Entwickler gerade erst erfolgreich beendet. Bevor das fertige Spiel erscheint, ist im Sommer außerdem seine Veröffentlichung als Early-Access-Titel geplant.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer