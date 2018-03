Dungeons of Tal'Doria: Demo des kooperativen Action-Rollenspiels veröffentlicht - 4Players.de

Wer mit dem Action-Rollenspiel Dungeons of Tal'Doria Abenteuerluft schnuppern will, kann mit der frisch veröffentlichten Demo erste Erfahrungen sammeln: Auf Indie DB stellt SuneX Games die Testversion zur Verfügung, bevor das Spiel im Mai als Early-Access-Titel erscheint.Bis Level sechs kann man in der Demo seinen Charakter entwickeln, während mit Maya-Dschungeln und dem mittelalterlichen Farmland nur zwei Umgebungstypen enthalten sind. Auch die Multiplayer-Anbindung gibt es in der Demo noch nicht. Im Gegensatz zur letztjährigen Alpha-Version erforscht man zum ersten Mal allerdings die offene Welt und besucht bereits drei verschiedene Dungeons.Grundsätzlich zieht man in Dungeons of Tal'Doria alleine oder im Team durch eine ähnlich wie in Minecraft vom Zufall erstellte grenzenlose Welt, die aus verschiedenen Biomen besteht und mit Gegnern sowie Schätzen gefüllt ist. Als Ritter, Magier oder Bogenschütze entwickelt jede Figur besondere Fähigkeiten und erzieht tierische Begleiter als Unterstützung. Ausrüstung stellen Abenteurer aus gefundenen Materialien selbst her.Letztes aktuelles Video: Greenlight-Trailer