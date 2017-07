Accel World vs. Sword Art Online: Anime-Crossover für PS4 und PS Vita veröffentlicht - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat Accel World vs. Sword Art Online in Europa in physischer sowie digitaler Form für PlayStation 4 sowie digital für PS Vita veröffentlicht. In dem Crossover der beiden Anime-Serien aus der Feder Reki Kawaharas kann man Teams aus drei Charakteren zusammenstellen. "Durch diese Mischung aus Figuren beider Welten können die Spieler unschlagbare Partys für ihr weltenumspannendes Rollenspielabenteuer bilden und ihr Dream-Team auch in den Multiplayer-Onlinespielmodi verwenden, um heftige Kämpfe mit Freunden auszufechten. Erleichtert wird das ganze durch das neue Switch System, welches in Accel World vs. Sword Art Online zum Einsatz kommt und den Spielern erlaubt, schnelle Charakterwechsel durchzuführen, ohne Gefahr zu laufen, die Kombo-Kette abzubrechen", erklärt der Publisher."Wenn zwei Welten kollidieren! Sword Art Onlines Svart Alfheim und die beschleunigte Welt von Brain Burst sind dabei zu verschmelzen und inmitten dieses Chaos wird Yui vermisst. Schließt euch Kirito und 30 weiteren spielbaren Charakteren an, um die sieben Könige der reinen Farbe aus der beschleunigten Welt herauszufordern, denn diese wissen von Yuis Aufenthaltsort. Seid dabei, wenn die stärksten Burst Linker und ALO-Spieler in diesem Krieg zweier Welten zusammenkommen und sich aufmachen, Yui aus den Fängen von Personna Babel - einem mysteriösen Wesen, dass tausend Jahre in der Zukunft lebt - zu befreien."Letztes aktuelles Video: Zeit der Konfrontation