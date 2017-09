Accel World vs. Sword Art Online: Wird als Deluxe Edition für PC erscheinen - 4Players.de

Accel World vs. Sword Art Online wird als Deluxe Edition ebenfalls für PC via Steam erscheinen, und zwar am 12. September 2017. Die PC-Version wird laut Bandai Namco Entertainment Europe das komplette Spiel sowie die drei DLCs Castaway From Another World, Sao Origins und Sao Ordinal Scale beinhalten. Accel World vs. Sword Art Online ist bereits physisch und digital für PlayStation 4 sowie digital für die PlayStation Vita erhältlich."Die Welten von Sword Art Online und Accel World begannen, miteinander zu verschmelzen! Inmitten des Trubels ist Yui verschwunden. Kirito muss sich den Sieben Königen der reinen Farbe aus der 'Accelerated World' stellen, um Zutritt zum Ort ihrer Gefangenschaft zu erhalten. Spieler aus beiden Lagern kommen für einen ultimativen Krieg der Welten zusammen - Burst Linker und ALO-Player kooperieren, um Yui aus den Klauen von Personna Babel zu befreien. Diese brandneue Handlung stammt von niemand Geringerem als Reki Kawahara, dem Schöpfer von Sword Art Online und Accel World, und vermählt die beiden beliebten Anime-Franchisen in einem dimensionsübergreifenden Abenteuer."Letztes aktuelles Video: Zeit der Konfrontation