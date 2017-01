Torchance 2017: Neue Version des Fußballmanagers angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Torchance 2017 (PC) Screenshot - Torchance 2017 (PC) Screenshot - Torchance 2017 (PC)

Der Magdeburger Spielepublisher 2tainment hat mit Torchance 2017 einen weiteren Ableger seiner Fußballmanager-Reihe für PC angekündigt. Die Manager-Simulation wird im März 2017 im deutschsprachigen Raum (Einzelhandel und als Download) zum Preis von 29,99 Euro erhältlich sein.In der Pressemitteilung heißt es: "Die neueste Ausgabe der erfolgreichen Reihe bietet in der Folge neben einer grafisch modernisierten Oberfläche und einem motivierenden Soundtrack insbesondere auch zahlreiche Neuerungen und erweiterte Spielelemente (...) Angefangen bei den unzähligen taktischen Möglichkeiten der Spielgestaltung beim Training und am Spieltag sowie den aussagekräftigen Statistiken über den Poker auf dem Transfermarkt bis zum Trainingslager für die Mannschaft. Zu den Aufgaben des ambitionierten Managers zählen zudem der Stadionausbau, die Wahl der richtigen Merchandising-Artikel und die Umsetzung ansprechender Werbemaßnahmen. Nicht zu vergessen Aspekte wie die Jugendförderung oder die ansprechende Gestaltung des Stadiumumfelds."Acht Ligen und 200 Meisterschaften (in anderen, nicht spielbaren Ländern oder unterhalb der spielbaren Ligen in spielbaren Ländern) werden geboten. "Dank umfangreicher Anpassungsmöglichkeiten, wie z.B. freie Änderung von Spieler- und Vereinsnamen, erhalten Spieler mit Torchance 2017 zudem die einzigartige Möglichkeit, sich ihre Wunschteams und Ligen ganz nach ihren Bedürfnissen und Wünschen individuell zusammenzustellen." Zu möglichen Lizenzen (DFL etc.) wurden keinerlei Angaben gemacht.