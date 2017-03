Torchance 2017: Fußballmanager erscheint Ende März im deutschsprachigen Raum - 4Players.de

2tainment (Publisher) und Big Blaze (Entwicklerstudio) werden Torchance 2017 am 24. März 2017 für PC veröffentlichen . Der Fußballmanager wird zum Preis von 29,99 Euro im deutschsprachigen Raum als Retail-Box und digitaler Download erhältlich sein."Torchance 2017: Der Fußballmanager bietet fußballbegeisterten Spielern die Gelegenheit, sich in acht deutschen sowie vier internationalen Ligen inklusive zahlreicher Turniere und Meisterschaften in knapp 200 Ländern als wahrer Fußballmanager zu beweisen." Virtuelle Manager können über Trainingsinhalte, Sponsoren, Verträge, Jugendförderung, Mannschaftsaufstellungen, die Erfüllung von Vorstandsvorgaben usw. bestimmen. "Dank umfangreicher Anpassungsmöglichkeiten, wie z.B. freie Änderung von Spieler- und Vereinsnamen, erhalten Spieler mit Torchance 2017 zudem die einzigartige Möglichkeit, sich ihre Wunschteams und Ligen ganz nach ihren Bedürfnissen und Wünschen individuell zusammenzustellen." Zu möglichen Lizenzen (DFL etc.) wurden keinerlei Angaben gemacht.Letztes aktuelles Video: Trailer