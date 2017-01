Dystoria: Die Welt steht Kopf: Action im Neonschein zu elektronischen Beats - 4Players.de

Das kanadische Zwei-Mann-Studio Tri-Coastal Games hat die Veröffentlichung von Dystoria für den 21. Februar angekündigt. Der Arcade-Shooter wird für Windows-PCs auf Steam erhältlich sein. Das Besondere an ihm: Fliegt man in anderen Spielen über den Boden oder frei durch die Luft, schwebt das eigene Schiff hier über sämtliche Oberflächen - darunter Wände und Decken.Man kämpft also in allen Dimensionen der neonfarbenen Kulissen zum Klang schwerer Synthesizer, löst Rätsel und entdeckt Geheimnisse. Verschiedene Schiffe sind dabei unterschiedlich schnell, wendig, gepanzert und bewaffnet. Der folgende Trailer zeigt Spielszenen, Bilder findet ihr in unserer Galerie Letztes aktuelles Video: Steam-Trailer