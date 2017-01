Downward Spiral: Virtual-Reality-Erlebnis "wie Twilight Zone oder Black Mirror" - 4Players.de

Ehemalige Mitarbeiter von u.a. Remedy Entertainment ( Max Payne Alan Wake ) und Pixar arbeiten in ihrem frisch gegründeten Studio 3rd Eye an Downward Spiral , das als Serie geplant ist, deren Teile ähnlich unterschiedlich sein sollen wie die Episoden von Twilight Zone und Black Mirror. So beschreibt es der Geschäftsführer des Studios, Kari Koivistoinen, in einem Interview mit UploadVR . Die erste Episode sei von Filmen der 70er Jahre sowie aktuellen Fernsehserien inspiriert.Auf Einzelheiten geht der CEO gegenüber dem Magazin nicht ein, Downward Spiral soll aber eine "epische Reise" sein, auf der sowohl das Entdecken, Action sowie Mysterien eine Rolle spielen. Dabei will 3rd Eye eine Stufe der Immersion erreichen, die es in der Virtual Reality bisher nicht gegeben hat. Man werde die Reise zudem online kooperativ erleben können.Aktuell laufe das Spiel auf Oculus Rift und HTC Vive, allerdings hätten die Entwickler ihr Augenmerk auch auf andere Systeme gerichtet; im Mittelpunkt stehen laut Koivistoinen "High-End-Plattformen".Ein Ziel des Studios sei es ganz allgemein, die Möglichkeiten der Virtual Reality auszuschöpfen und VR an den Mainstream heranzuführen. Zu diesem Zweck entwirft 3rd Eye außerdem Werkzeuge, die anderen Entwicklern und Moddern dabei helfen sollen, eigene Inhalte zu erstellen.Wann Downward Spiral erscheinen soll, geht aus dem Interview nicht hervor.