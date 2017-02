The Elder Scrolls Online: Morrowind : Erster Trailer mit Spielszenen von der Insel Vvardenfell - 4Players.de

Bethesda hat den ersten Spielszenen-Trailer zu The Elder Scrolls Online: Morrowind veröffentlicht. In dem Video kann man einen Blick auf die Insel Vvardenfell und einige bekannte Schauplätze aus The Elder Scrolls 3 wie zum Beispiel Seyda Neen und die Stadt Vivec werfen. Auch die neue Klasse (Hüter; Naturmagier mit Kriegsbären als Begleiter) ist zu sehen. "Vvardenfell ist die größte Zone, die The Elder Scrolls Online seit seiner Veröffentlichung hinzugefügt wurde. Sie verwendet das gleiche geografische Profil wie The Elder Scrolls 3, inklusive wichtiger Sehenswürdigkeiten aus dem klassischen Spiel." Die Entwickler sprechen von einem mehr als 30 Stunden langen Story-Abenteuer.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-TrailerThe Elder Scrolls Online: Morrowind wird am 6. Juni 2017 für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein (Preis: 39,99 Euro). The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited ist erforderlich. Das Add-on wird auch als Collector's Edition (Box-Version und digital) mit diversen Extras inkl. der Vollversion von The Elder Scrolls Online angeboten.