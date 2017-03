The Elder Scrolls Online: Morrowind : PvP-Modus Schlachtfelder im Trailer - 4Players.de

Vor einigen Wochen konnten Besucher der PAX East 2017 in Boston die neue Klasse des Hüters auf einem Schlachtfeld in The Elder Scrolls Online: Morrowind ausprobieren. "Schlachtfelder" ist ein kleiner PvP-Modus für drei Teams mit je vier Spielern (4vs4vs4). Die Entwickler schreiben weiter: "Wenn die Schlachtfelder im Juni mit Veröffentlichung von The Elder Scrolls Online: Morrowind verfügbar werden, wird es drei exklusive Karten und drei einzigartige Spieltypen geben (Flaggenjagd, Todeskampf und Vorherrschaft). Auf der PAX East haben wir uns den Foyada-Steinbruch angesehen, einen dichten Granit-Steinbruch voller Umgebungsgefahren durch den nahen Roten Berg. Diejenigen, die die Gelegenheit zum Kämpfen bekamen, mussten sich den einzigartigen Gefahren des Steinbruchs stellen: Nicht selten wurde ein Spieler von den kaputten Brücken in die Lava darunter gestoßen." The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 6. Juni 2017 weltweit für PC, Mac, Xbox One und PlayStation 4.Letztes aktuelles Video: Schlachtfelder-PvP