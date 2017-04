The Elder Scrolls Online: Morrowind : Neue Klasse: Der Hüter im Trailer - 4Players.de

Mit The Elder Scrolls Online: Morrowind wird eine neue Klasse eingeführt: der naturverbundene Hüter. Die Fähigkeiten dieser Klasse werden im folgenden Trailer gezeigt. Die Entwickler schreiben: "Die Hüter greifen zum ersten Mal in die Geschicke der Welt ein und beschützen mit einer breiten Auswahl an Fähigkeiten die Wildnis und Bewohner von Tamriel. Durch ihre Vielseitigkeit sind sie als Angreifer, als Heiler, als Beschützer oder als Kombination der Rollen geeignet und eröffnen mit ihrer mächtigen und einzigartigen Naturmagie völlig neue Spielweisen in ESO. Der Hüter kann ganz nach Ihren Wünschen an Ihren Spielstil angepasst werden - rufen Sie beispielsweise einen mächtigen Kriegsbären an Ihre Seite, hüllen Sie sich in steinhartes Eis oder beschwören Sie heilende Pflanzen aus der Erde."The Elder Scrolls Online: Morrowind wird am 6. Juni für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. "Einsteiger können direkt mit The Elder Scrolls Online: Morrowind loslegen und einen neuen Charakter erstellen. Es ist nicht notwendig, vorher andere ESO-Inhalte zu absolvieren", heißt es.Letztes aktuelles Video: Der Hüter