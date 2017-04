The Elder Scrolls Online: Morrowind : Vivec, die größte Stadt Vvardenfells, im Trailer - 4Players.de

Stalkingwolf hat geschrieben: ? Heute 11:09

Hatte das Addon im Auge und habe die letzte Woche in ESO reingeschaut.Dabei habe ich meine Nachtklinge von 15 auf 35 gebracht und es nun wieder beendet.Die Änderung das alles auf dem eigenen Level ist, ist total langweilig.Ich würde verstehen das niedriger Content angepasst wird, so wie es in Guild Wars 2 ist, aber mit der aktuellen Änderung spielt sich alles gleich. Egal was man wirklich macht.Dabei sind einige Anpassungen in die Hose gegangen und man wird von Gegnern im Nahkampf weggefistet.Ich hatte mir etwas optimistisch das Dunkle Bruderschaft Update gekauft. Die Hauptquest war naja, aber die wiederholbaren Killaufträge waren so dermassen billig und langweilig gemacht. Quasi nur Reise nach X töte y. Und das töten ist einfach umnieten und falls man gesehen wurde die Bestrafung bezahlen. Es gab keine Vorgaben wie man etwas töten muss. Es wurde extrem viel Potential verschenkt und sich keine Mühe gegeben.Diese Aufträge musste man aber spielen, damit man ein weiteres Level aufsteigt um die nächste HQ zu erhalten.Ne sorry das Gameplay, Story, Quest usw ist 0815 langweilig.