FIFA 18: Switch-Version wird auch von EA Vancouver entwickelt - 4Players.de

Der Chris schrieb am 07.02.2017 um 11:01 Uhr

Die Unterschiede sind echt relativ albern. Sie schleppen tatsächlich auch noch Spieler-Modelle von vor 50 Jahren mit sich herum, das ist bei weitem alles nicht so geschliffen wie EA in Marketingvideos einem immer erzählen will. Optisch schockt die Sache auch wirklich nicht, ich fand die Umstellung von WiiU auf PS4 Version optisch schon nicht allzu spannend. Der optische Fortschritt findet mMn bei FIFA in ganz ganz kleinen Schritten statt.