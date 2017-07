FIFA 18: Gerücht: Die 3. Liga ist enthalten - 4Players.de

In FIFA 18 wird auch die 3. Liga enthalten sein, dies will das Fußballmagazin Kicker.de aus nicht näher genannten Quellen in Erfahrung gebracht haben. In dem Bericht heißt es, dass der entsprechende Vertrag zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Electronic Arts bereits besiegelt wurde - nur die offizielle Ankündigung würde noch aussstehen. Sollte die Meldung korrekt sein, wird man in dem kommenden Fußballtitel mit den vollständig lizenzierten Klubs (Spielernamne, Logo etc.) aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse spielen können. Es wäre das Debüt der 3. Liga in einem FIFA-Titel von EA."Das Entwicklerstudio der Fußballsimulation erfüllt mit dieser Übereinkunft ein Anliegen vieler Fans. Insbesondere in Deutschland warten die Anhänger der Drittliga-Vereine schon seit Jahren auf ihre Lieblingsklubs. Das zeigte sich auch bei Fan-Votings: Auf der Seite fifplay.com stimmten - Stand jetzt - über 220.000 Personen für Deutschlands 3. Liga. Das ist Platz zwei und nur knapp 3.000 Stimmen hinter der aufstrebenden chinesischen Liga", heißt es weiter bei Kicker.de FIFA 18 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt. Es wird am 29. September 2017 weltweit für PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch ( Details ), PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: The Worlds Game PS4 Gameplay