FIFA 18: FIFA Ultimate Team: Icons Stories mit Ronaldinho, Squad Battles und Ziele - 4Players.de

Squad Battles: Tritt im neuen Einzelspielermodus Squad Battles an und hol dir Belohnungen. Spiele gegen andere Teams aus der FUT-Community, verdiene dir Boni und steige in den Bestenlisten auf. Im Präsentierten Squad Battle kannst du außerdem auch die Teams von Fußballern, FIFA-Profis und Promis herausfordern, um dein Können zu zeigen und dein Team aufzubauen.

Objectives (Ziele): Schließe dynamische Tages-Ziele und Wochen-Ziele im Spiel oder in der neuen Companion-App ab, um dir tolle FUT 18-Belohnungen zu verdienen. Von Teammanagement-Zielen bis hin zu dynamischen Spiel-Challenges: Je schwerer die Challenge ist, desto besser ist auch deine Belohnung.

Squad Building Challenges: Stelle Mannschaften aus Spielern deines Vereins zusammen, um Challenges zu meistern und dir Ingame-Boni zu holen. Neue Features wie Kombinierte Spielerbedingungen oder Block-Slots sorgen in FUT 18 für noch umfangreichere SBCs.

In FIFA 18 wird es erstmalig die "FUT-ICONS-Stories" (FIFA Ultimate Team) auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Switch geben. FUT Icons sind bekannte "Fußballlegenden". Der "Story-Zusatz" verspricht drei unterschiedliche "Versionen" eines berühmten Fußballspielers zu verschiedenen Punkten in seiner Karriere, die sich in das eigene Team integrieren lassen. Zu den Icons gehören Pelé, Ronaldo, Thierry Henry, Diego Maradona, Lev Yashin und Ronaldinho.Folgendes Beispiel nennt EA Sports: "Ronaldinhos ICONS-Stories präsentieren drei Meilensteine seiner Karriere: Ronaldinho im Jahre 2002 als Spieler von PSG im Vorfeld der FIFA Weltmeisterschaft 2002 (bei der er mit Brasilien den Titel holte); Ronaldinho im Jahre 2010 als Spieler des AC Mailand (als er in seiner letzten Saison beim Club die Meisterschaft gewann) und Ronaldinho im Jahre 2004 (als er auf dem Zenit seines Leistungsvermögens war, die La Liga dominierte und mit Titeln wie dem FIFA-Weltfußballer des Jahres geehrt wurde). Da jede ICONS-Story ihre eigenen, einzigartigen Werte besitzt, können die Spieler unterschiedliche Varianten jeder Spielerlegende entdecken und ihr individuelles Wunschteam zusammenstellen. Es gibt mehrere ICONS-Stories für die unterschiedlichsten Positionen, sodass sich die Spieler historische Mannschaften mit den größten Fußballern aller Zeiten zusammenstellen können."Des Weiteren wurden im heutigen FUT-Livestream mit den Squad Battles, dem Champions-Channel und den Objectives (Ziele) neue Ultimate-Team-Features bekanntgegeben, die allerdings nur auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar sein werden.FIFA 18 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und am 29. September 2017 weltweit für PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch, PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: FUT Icons-Stories mit Ronaldinho