FIFA 18: The Journey mit Transfer-Hickhack: Die Geschichte von Alex Hunter wird fortgesetzt - 4Players.de

In FIFA 18 wird die Geschichte von Alex Hunter in The Journey: Hunter Returns fortgesetzt: "Nach einer sensationellen Debütsaison in der Premier League ist Alex Hunter weltweit Gesprächsthema Nummer 1. Nun steht er vor seiner zweiten Saison, und nach einem turbulenten Transfer-Hickhack hat er die Chance, für einige der größten Clubs der Fußballwelt zu spielen: Paris Saint-Germain, Bayern München, Atletico Madrid und LA Galaxy." Aufgrund der beteiligten Vereine sind auch einige bekannte Charaktere mit dabei, u. a. Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Dele Alli, Rio Ferdinand, Thomas Müller oder James Harden (NBA)."Stelle dich noch größeren und noch kniffligeren Entscheidungen, die die Story langfristig beeinflussen und verändern. Triff Entscheidungen, die sich auf Alex Hunters Karriere und seine Beziehungen auf und neben dem Rasen auswirken und deinem The Journey-Abenteuer deinen ganz persönlichen Stempel aufdrücken", schreibt Publisher EA Sports. Darüber hianus wird es kurze, eigenständige Storys mit neuen spielbaren Charakteren geben, denen Alex im Laufe von The Journey begegnet. Auch Optionen für den lokalen Mehrspieler-Modus sind vorgesehen.FIFA 18 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und am 29. September 2017 weltweit für PlayStation 4, Xbox One, PC, Switch, PlayStation 3 und Xbox 360 veröffentlicht. Käufer der Ronaldo Edition erhalten drei Tage Vorabzugriff.Letztes aktuelles Video: The Journey Hunter Returns