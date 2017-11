greenelve schrieb am 26.11.2017 um 13:07 Uhr

Nicht nur Abstumpfung... es geht durchaus auch in Richtung... "Erpressung" ...wenn einem etwas nicht gefällt, direkt Krawall machen, egal mit welchen Argumenten. Das sogenannte Reviewbombing ist da bereits ein Mittel. Steam geht schon dagegen vor, dass Entwickler in ihrem Erfolg (beeinträchtigt durch die negativen Reviews) nicht zu etwas gezwungen werden, was oftmals außerhalb des eigentlichen Spieles liegt.

Oder Anliegen der Spieler, die sich beschweren. Im Internet verselbstständigen sich Dinge gerne. So geht es hier nicht um Microtransaktionen wie Fifa Ultimate, sondern um Gameplay.

Es ist ein zweischneidiges Schwert die Forderungen nicht emotional zu überfordern und die Entwicklung von emotionalen Spielern abhängig werden zu lassen. Wenn Freiheit des Entwickler/Publisher ein Produkt so zu machen, wie sie es wollen und die Freiheit des Spielers, ein Produkt nicht kaufen zu müssen auf die Meinung trifft, ein Produkt habe so zu sein, wie ein Spieler es will.

ps: Oder die Grenze zwischen jenen Spielern, die laut schreien, weil das Spiel zu komplexe Mechaniken aufweist, und jene Spieler, die aufschreien, weil es zu versimplifiziert wurde. Und mittendrin der Publisher, der gut verkaufen will.