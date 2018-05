FIFA 18: Turnier-Prognose der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland von EA Sports - 4Players.de

EA Sports wird morgen das kostenlose Update mit der Fußballweltmeisterschaft in Russland (FIFA World Cup Russia 2018) für FIFA 18 veröffentlichen. Ein "vollständiges und authentisches Turnier-Spielerlebnis mit offiziellen FIFA-World-Cup-Elementen wie Teams, Stadien, Trikots und Wappen sowie dem offiziellen Spielball und Siegerpokal" soll geboten werden, schreibt der Hersteller. Das Weltmeisterschaftsupdate wird für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One zur Verfügung stehen.Zugleich hat der Publisher den Ausgang der Fußballweltmeisterschaft mit der aktualisierten Version von FIFA 18 prognostiziert. Demnach verläuft das Turnier folgendermaßen : "Nachdem das WM-Abenteuer für Mannschaften wie Ägypten, Island oder Mexiko schon früh beendet ist, sind die Europäer nach einer dramatischen Vorrunde in den entscheidenden K.O.-Runden weitgehend unter sich. Im ersten Halbfinale kann Frankreich Belgien mit 2:1 besiegen, während der amtierende Weltmeister Deutschland seinen Vorgänger Spanien mit 3:1 besiegt und zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel einzieht. Im Finale gibt es dann einen wahren Krimi zwischen Deutschland und Frankreich, in dem am Ende die Franzosen mit 4:3 nach Elfmeterschießen die Nase vorn haben. Der Franzose Antoine Griezmann und der Spanier Isco teilen sich laut unserer Prognose den Titel des besten Torjägers, und die Spanier stellen mit David De Gea zudem auch den besten Torhüter des Turniers." Die ausführliche Prognose findet ihr hier . Außerdem ist ein WM-Tippspiel gestartet worden ( zur Webseite ).Letztes aktuelles Video: World Cup Russia-Bekanntgabe-Trailer ft Cristiano Ronaldo