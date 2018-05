FIFA 18: Weltmeisterschaftsupdate: FIFA World Cup Russia 2018 - 4Players.de

Für FIFA 18 ist das kostenlose Update mit der Fußballweltmeisterschaft in Russland (FIFA World Cup Russia 2018) veröffentlicht worden. Ein "vollständiges und authentisches Turnier-Spielerlebnis mit offiziellen FIFA-World-Cup-Elementen wie Teams, Stadien, Trikots und Wappen sowie dem offiziellen Spielball und Siegerpokal" soll geboten werden, schreibt der Hersteller. Das Weltmeisterschaftsupdate steht für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One zur Verfügung."Freu dich auf den Nervenkitzel und die Dramatik des wichtigsten Fußballturniers der Welt im authentischen Turnier-Spielerlebnis mit offiziellen FIFA-World-Cup-Elementen, allen 32 qualifizierten Nationalteams, Spielbällen, Stadien und dem legendären Siegerpokal - erstmals im Zusammenspiel mit der Frostbite-Spielengine."Letztes aktuelles Video: World Cup Rip The Summer Up