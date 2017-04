Hunting Simulator: Die Tierwelt der Jagdsimulation im Trailer - 4Players.de

Bigben Interactive und Neopica zeigen im ersten Teil einer dreiteiligen Videoserie die virtuelle Tierwelt der Jagdsimulation Hunting Simulator . Insgesamt 37 Tierarten soll man in der weitläufigen Spielwelt finden und jagen können. "Im Video erfahren die Spieler mehr über die verschiedenen Tiere, die ihnen während des Jagdabenteuers begegnen. Sie lernen, wie sie sich an die Tiere heranpirschen können, wie ihr Gruppenverhalten zu interpretieren ist und wie sie sie bändigen können, um im Spiel ein erfolgreicher Jäger zu werden", schreibt Publisher Bigben Interactive. Die Jagdsimulation soll im Sommer auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Tierwelt