Hunting Simulator: Jagd-Simulation für Nintendo Switch veröffentlicht - 4Players.de

Wer sich mit der Switch nicht nur auf die Wiese im Freien, sondern gleichzeitig virtuell auf die Lauer legen möchte, kann das jetzt tun: BigBen hat das von Neopica entwickelte Hunting Simulator für die Nintendo-Konsole veröffentlicht. Die Umsetzung ist sowohl in physischer Form als auch im eShop erhältlich.In dem Spiel macht man an zwölf Schauplätzen, darunter Gegenden in Colorado, Frankreich und Alaska, Jagd auf insgesamt 37 Tierarten. Dafür packt man Gewehre, Armbrüste oder Bögen ein, sucht mit einer Drohne nach geeigneter Beute, liest Fährten und pirscht sich anschließend an die Tiere heran.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer