Snake Pass: Digital Foundry lobt die Technik auf der Switch und vergleicht sie mit der PS4-Fassung - 4Players.de

Digital Foundry zeigt sich bei der Technik-Analyse des am Dienstag erschienenen Schlangen-Puzzles Snake Pass recht angetan von der Switch-Fassung. Eurogamers Technik-Ressort verglich die Nintendo-Version mit der auf der PlayStation 4 und kam bei beiden zu einem positiven Ergebnis, denn auf der Switch müsse man nur leichte Abstriche in Kauf nehmen. Zum Einsatz kommt die Unreal Engine 4, auf der Wii U wäre der Titel also in der Form nicht möglich gewesen. Beide vorgestellten Fassungen laufen mit insgesamt flüssigen 30 Bildern pro Sekunde, auf der Switch kommt es allerdings manchmal zu Mikrorucklern (im Dock und mobil), da das eine oder andere Bild mit varriierendem Zeitabstand an den TV bzw. den internen Bildschirm ausgeliefert wird. Die Auflösung beträgt 1536 x 864 (auf PS4), 1200 x 675 (Switch, docked) und rund 844x475 (Switch, im Handheld-Modus).In der Switch-Fassung fehlen Feinheiten bei Wellen und Reflexionen auf der Wasseroberfläche, zudem wurden die Shadow-Maps reduziert. Lediglich Besitzer der PS4 Pro kommen in den Genuss einer 1080p-Auflösung und von 60 Bildern pro Sekunde. Das Magazin deutet das Ergebnis als Beweis dafür, dass sich Unreal-Spiele relativ einfach auf die Switch portieren lassen. Unserer Meinung nach sollte man allerdings im Hinterkopf behalten, dass mit Sumo Digital ein im Bereich von Umsetzungen erfahrenes Team hinter dem Spiel steckt. Das Puzzlespiel ist für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer