Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC) Screenshot - Candleman (PC)

Candleman: The Complete Journey wird am 31. Januar 2018 für PC via Steam (14,99 Euro) erscheinen. Der von Zodiac Interactive veröffentlichte und von Spotlightor Interactive entwickelte 3D-Plattformer feierte im vergangenen Jahr auf der Xbox One sein Debüt. Die neue Fassung des Spiels enthält den Lost-Light-DLC und den neuen Time-Challenge-Modus. Performance-/Frameraten-Optimierungen und die Unterstützung der 4K-Auflösung werden versprochen.Das märchenhafte Action-Adventure spielt mit Licht und Schatten. Als laufende Kerze, die nur zehn Sekunden brennen kann, müssen sich die Spieler durch die Dunkelheit bewegen. Auf der Suche nach einem "geheimnisvollen Licht" müssen diverse gefährliche Umgebungen überwunden werden."Das positive Echo des Spiels von Presse und Spielern hat uns nach dem Debüt auf der Xbox One über das ganze Jahr hin überwältigt", sagte Gao Ming, der Schöpfer von Candleman. "Wir sind sehr stolz darauf, dass das Spiel, das wir damals beim Ludum Dare 27 erstellt haben, von so vielen Spielern gelobt wird, und wir freuen uns unglaublich, diese Reise im Laufe des Monats mit PC-Spielern erneut zu erleben."Letztes aktuelles Video: The Complete Journey PC-Version