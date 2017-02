Battle Islands: Commanders: Free-to-play-Strategie wird Mitte Februar fortgesetzt - 4Players.de

der

Screenshot - Battle Islands: Commanders (PC) Screenshot - Battle Islands: Commanders (PC) Screenshot - Battle Islands: Commanders (PC) Screenshot - Battle Islands: Commanders (PC) Screenshot - Battle Islands: Commanders (PC) Screenshot - Battle Islands: Commanders (PC) Screenshot - Battle Islands: Commanders (PC) Screenshot - Battle Islands: Commanders (PC) Screenshot - Battle Islands: Commanders (PC)

505 Games wird wie schon beim Vorgänger auch bei Battle Islands: Commanders als Publisher fungieren und das Free-to-play-Echtzeit-StrategiespielDR Studios am 14. Februar 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Die WWII-Schlachten sollen dieses Mal von Nordafrika bis zur Ostfront reichen und explosive Kopf-an-Kopf-Kämpfe mit einer Riesenauswahl an Kampfeinheiten bieten:• Führe Truppen in Echtzeitkämpfe gegen Spieler auf der ganzen Welt.• Erschaffe das ultimative Kampfdeck und zerstöre die feindliche Verteidigung.• Verdiene Versorgungskisten und schalte neue Karten für neue Taktiken und Strategien frei.• Kämpfe über riesige Wüsten und Eislandschaften. Schalte neue Schlachtfelder mit jedem besiegten Feind frei.• Bilde eine Allianz, um Karten zu tauschen und dich mit deinen Freunden zu messen.Auf Steam befindet sich der Titel aktuell im Early Access, ein Vorab-Download auf Xbox Live soll ab heute möglich sein. Mehr zum Spiel gibt's auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer