devcom 2017: Themenvorschläge können eingereicht werden - 4Players.de

Aktualisierung vom 12. April 2017, 14:00 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 30. März 2017, 09:09 Uhr:

devcom Master Classes sind zweistündige Round Tables für bis zu 40 Teilnehmer zu den Themen Marketing, Game Design und Production sowie Sales

devcom Tutorials bieten bis zu vier Hands-On-Tutorials pro Tag zu neuesten Technologien, Game Engines und Advertising-Tools

devcom Summits sind drei eintägige Summits mit den Schwerpunkten Mobile Gaming, Virtual Reality und Monetarisierung

Die Veranstalter der devcom haben die Einreichungsphase (Call for Papers) für Vorträge, Panels, Case Studies und Präsentationen bis zum 12. Mai verlängert: "Mit dem Ziel, weitere hochwertige und informative Inhalte für ihre Teilnehmer zusammenzustellen, verlängern die Veranstalter der brandneuen Spieleentwickler-Eventreihe devcom den Call for Papers bis zum 12. Mai. Vom 20. bis 24. August 2017 lädt die devcom im Rahmen der gamescom, dem weltweit größten Event für Computer- und Videospiele (Dienstag, 22., bis Samstag, 26. August 2017), erstmals nach Köln ein. Bisher unveröffentlichte Vorträge, Panels, Case Studies und Präsentationen können bis zum 12. Mai eingereicht werden."Vom 20. bis 24. August 2017 lädt die devcom, das neue Entwickler-Event im Rahmen der gamescom (Dienstag, 22. bis Samstag, 26. August 2017), erstmals nach Köln ein. Die devcom fungiert als Nachfolger der eingestellten Game Developers Conference Europe und umfasst zugleich Entwicklerkonferenz Respawn - Gathering of Game Developers.Um das Konferenzangebot mit weiteren Vorträgen abzurunden, nehmen die Veranstalter ab heute Ideen und Themenvorschläge von Experten und Insidern entgegen. Bisher unveröffentlichte Vorträge, Panels, Case Studies und Präsentationen können bis zum 11. April eingereicht werden (Stichwort: Call for Papers ). Im Fokus sollen dabei die Themen Virtual Reality, Mobile Games, Business und Produktion stehen. Auch für die folgenden Tracks werden Einreichungen entgegengenommen: Programing, Design, Audio, Diversity, Monetization und eSports. Die devcom developer conference findet am 20. und 21. August 2017 im Congress Centrum Ost der Kölnmesse statt.Außer Keynotes und Panels der devcom developer conference zählen auch Workshops, Summits, Master Classes und Matchmaking zum Angebot der devcom:Die Indie-Konferenz Respawn bietet darüber hinaus, als Teil der devcom, Entwicklern und Studenten ein Forum zum Austausch von Ideen, den Indie Games Summit, den Newcomer Summit sowie neue Late Night Talks am Sonntagabend. Einreichungen für Master Classes, Tutorials und Summits sind bis zum 11. April unter www.devcom.global möglich.