devcom 2017: Starke Premiere und Fortsetzung für 2018 bestätigt - 4Players.de

Die devcom 2017, das Game-Developer-Event der gamescom, konnte in diesem Jahr eine starke Premiere feiern, wie die Veranstalter (Aruba Events, BIU und Koelnmesse) mitteilten. Insgesamt seien über 3.000 Besucher gezählt worden, die 140 Sessions auf 10 Bühnen mit 200 Sprechern verfolgen konnten. Rund 350 Journalisten aus aller Welt hätten zudem die internationale Ausrichtung unterstrichen. Eine Fortsetzung im kommenden Jahr (19. bis 23. August 2018) wurde entsprechend bestätigt.Dazu Felix Falk, Geschäftsführer des BIU: "Die erste Auflage der devcom war ein großer Erfolg! Mit dem innovativen und flexiblen Ansatz konnten wir viele Games-Entwickler von der devcom überzeugen und die gamescom sehr sinnvoll ergänzen. Den gelungenen Auftakt wollen wir nutzen, um die devcom 2018 mit Hilfe des Feedbacks aus diesem Jahr noch besser zu machen.""Die Premiere der devcom war ein voller Erfolg. Ihre Inhalte und ihr Konzept haben überzeugt. Die devcom hat ihre Positionierung als Entwicklerkonferenz auf Top-Niveau voll und ganz eingenommen. Sie ist eine ideale strategische Weiterentwicklung für die gamescom-Woche und hat die gamescom in ihrer Position als Europas führende Businessplattform der Games-Branche weiter ausgebaut", ergänzt Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin der Koelnmesse GmbH.Zufrieden zeigte sich auch Hans Ippisch, Geschäftsführer der Aruba Events GmbH und CEO der Aruba-Muttergesellschaft Computec Media Group: "Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, welche in den letzten Wochen nahezu rund um die Uhr daran gearbeitet haben, um die fantastische Premiere der devcom zu ermöglichen. Angefangen bei den geschätzten Kollegen von Aruba Events, BIU und koelnmesse bis hin zu den Mitgliedern des Advisory Boards, allen Speakern, Sponsoren und natürlich allen Besuchern!"