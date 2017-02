Minna de Waiwai! Spelunker: Debüt-Trailer mit ersten Spielszenen des Switch-Titels - 4Players.de

Square Enix und Tozai Games haben den Debüt-Trailer von Minna der Waiwai! Spelunker veröffentlicht, der auch erste Spielszenen des Plattformers enthält. Wie Gematsu schreibt, basiert der Titel auf dem Free-to-play-Ableger Spelunker World, doch wurden die entsprechenden Elemente in der Umsetzung für Switch entfernt. Mit bis zu vier Spielern darf man vor dem Fernseher die Höhlen voller Fallen und Gegner gemeinsam erkunden. Im Handheld-Betrieb muss man auf die Unterstützung verzichten und sich alleine den Herausforderungen stellen.In den Höhlen findet man Lithographie-Teile - ist ein Kunstwerk komplett, bekommt man ein neues Item, das man anschließend ausrüsten und verwenden kann. Darüber hinaus darf man seinen Charakter mit Power-Stones verbessern und sich mit Tieren anfreunden, die über besondere Fähigkeiten verfügen. Zumindest in Japan soll Minna de Waiwai! Spelunker am 20. April für die neue Nintendo-Konsole erscheinen.Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer