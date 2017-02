Narborion Saga: Mischung aus Spielbuch und Taktik-Rollenspiel erscheint im März auf Steam - 4Players.de

Das Rollenspiel Narborion Saga soll Elemente aus Spielbüchern, taktische Kämpfe, Minispiele sowie eine gute Geschichte vereinen und am 21. März auf Steam veröffentlicht werden, wie Liber Primus Games bekanntgegeben hat. In drei Kapiteln begleitet man die Hauptfigur dabei auf ihrem Weg vom Knappen zum Ritter, während sie gegen Vampire, goblinähnliche Wesen und andere Kreaturen kämpft. "Zufallskämpfe, Gewölbe und Beute" versprechen die Entwickler. Streitlustige Naturen fordern andere Spieler zudem in Duellen heraus.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer