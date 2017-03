RiftStar Raiders: Zwölf Minuten Spielszenen aus dem Weltraum-Shoot'em-Up - 4Players.de

Die britischen Climax Studios arbeiten derzeit an RiftStar Raiders , das sie im folgenden Video ausführlich vorstellen. Marc Manuello (Lead Designer) zeigt und kommentiert im zwölf Minuten langen Spielszenen-Clip eine der ersten Missionen aus der Story-Kampagne.In dem Actionspiel tun sich Spieler mit ihren Teamkollegen zusammen (maximal vier Spieler), um sich gemeinsam ihren Weg durch neun Ko-op-Missionen zu schießen. Dabei findet man allerlei Gegenstände sowie Bares als auch Perks. Die Beute nutzt man dann, um die eigenen Schiffe zu verbessern (Waffen, Schilde, Triebwerke), wodurch man das Schiff an einen bestimmten Spielstil oder für eine Aufgabe anpassen kann. Vom Tank, der Attacke für Attacke wegsteckt, bis hin zum Schiff, das sich auf Team-Support konzentriert oder dem Damage Dealer, der immer an vorderster Front kämpft - Spieler müssen zusammenarbeiten, um die beste Strategie zu finden. Das kooperativ spielbare Weltraum-Shoot'em-Up wird 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Entwickler-Vorstellung