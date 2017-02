Stories Untold: Gruseliges Text-Adventure zum GDC-Auftakt angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Stories Untold (PC) Screenshot - Stories Untold (PC) Screenshot - Stories Untold (PC) Screenshot - Stories Untold (PC) Screenshot - Stories Untold (PC)

No Code und Devolver Digital haben mit Stories Untold ein Text-Adventure für den PC angekündigt, das auf der diesjährigen Game Developers Conference in San Francisco gezeigt und parallel zum Konferenzstart am 27. Februar 2017 veröffentlicht werden soll. Der erzählte Thriller sei eine Sammlung von vier Episoden aus der abgebrochenen Serie gleichen Namens inklusive eines Remasters der Original-Pilotfolge "The House Abandon". Mehr dazu auf der offiziellen Website , der bereits eingerichteten Produktseite auf Steam sowie im folgenden Video-Teaser:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer